Bombeiros resgatam adolescente de 14 anos que se afogava em Praia Grande (SP) Mais de 60 ocorrências desse tipo foram registradas na região no último fim de semana Balanço Geral Litoral|Do R7 28/01/2025 - 16h34 (Atualizado em 28/01/2025 - 16h34 )

O helicóptero Águia 5 da Polícia Militar foi acionado para fazer o resgate de um adolescente de 14 anos em Praia Grande (SP). Segundo informações da corporação, o garoto já estava em processo de afogamento. Entretanto, conseguiu sair do mar com vida. Ele é morador do Bairro Mirim, mesma praia onde ocorreu o incidente.

Mais de 60 ocorrências desse tipo foram registradas na região no último fim de semana.