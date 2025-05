Câmera de monitoramento de sorveteria registra roubo em São Vicente (SP) O criminoso foi preso pela Polícia Militar Balanço Geral Litoral|Do R7 08/05/2025 - 14h44 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi detido após assaltar uma sorveteria em São Vicente (SP). O criminoso, armado, ameaçou a funcionária e roubou dinheiro e um celular, o que foi gravado por câmeras de segurança. Após denúncias, a Guarda Civil Municipal, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu o suspeito no Morro do Itararé.

Ele também é suspeito de assaltar uma farmácia na Avenida Presidente Wilson. Durante a abordagem, foram encontrados uma arma de fogo e celulares roubados.