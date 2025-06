Caminhada promove conscientização sobre doação de sangue em Santos (SP) A iniciativa busca inspirar a doação regular Balanço Geral Litoral|Do R7 16/06/2025 - 15h31 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h31 ) twitter

No fim de semana, Santos (SP) sediou a primeira caminhada para conscientizar sobre a doação de sangue, com ações de saúde e recreação. O evento, parte de um projeto para ajudar crianças com câncer, reuniu cerca de 100 pessoas. A iniciativa busca inspirar a doação regular, destacando a importância de salvar vidas.