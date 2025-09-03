Campanha de multivacinação acontece dia 20 de setembro nas policlínicas de Santos (SP) A vacinação está disponível para todas as idades, com foco em grupos prioritários como crianças, idosos e gestantes Balanço Geral Litoral|Do R7 03/09/2025 - 15h31 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Santos (SP) realiza uma campanha de multivacinação em 20 de setembro, visando aumentar a imunização contra a gripe e outras doenças. A vacinação está disponível para todas as idades, com foco em grupos prioritários como crianças, idosos e gestantes. A ação busca superar a meta de 200 mil vacinados, destacando a importância da prevenção para reduzir internações e custos de saúde.