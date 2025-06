Carreta carregada com glicerina pega fogo na Rodovia Cônego Domênico Rangoni O motorista percebeu o problema nos pneus e parou no acostamento Balanço Geral Litoral|Do R7 04/06/2025 - 16h13 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h13 ) twitter

Um caminhão carregado com glicerina pegou fogo no km 250 da rodovia em Santos (SP). O motorista percebeu o problema nos pneus e parou no acostamento, mas as chamas rapidamente tomaram conta da carga. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio em 20 minutos. A via foi bloqueada, mas já está liberada, exceto o acostamento.