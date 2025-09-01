Carro do vereador de Cubatão (SP) é atingido por tiros na frente da casa do parlamentar
O ataque levanta suspeitas de atentado, e a polícia investiga o caso com imagens
O carro do vereador de Cubatão (SP), Roniele Martins da Silva, foi alvo de tiros na madrugada de domingo (31). O disparo atravessou o veículo, mas felizmente ninguém se feriu, pois ele e sua família estavam em casa. O ataque levanta suspeitas de atentado, e a polícia investiga o caso com imagens de câmeras de segurança. A motivação ainda é desconhecida, mas a segurança do vereador será reforçada.