Carro dublê com drogas e dinheiro é apreendido em Praia Grande (SP) Motorista foi preso Balanço Geral Litoral|Do R7 29/05/2025 - 15h16 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h01 )

Um carro suspeito foi identificado por câmeras de monitoramento em Praia Grande (SP), levando à prisão de um motorista com drogas e dinheiro. O veículo, um dublê com placa adulterada, foi interceptado na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. A ação destacou a eficácia do sistema de vigilância da cidade, que ajudou a esclarecer o crime e apreender o material ilícito.