Casa da Mulher em Santos (SP) tem programação especial para celebrar Lei Maria da Penha O evento, gratuito e aberto ao público, visa apoiar mulheres vítimas de violência doméstica e promover sua autonomia Balanço Geral Litoral|Do R7 07/08/2025 - 13h50 (Atualizado em 07/08/2025 - 13h50 )

A Casa da Mulher em Santos comemora os 19 anos da Lei Maria da Penha com uma programação especial que inclui rodas de conversa, aulas de defesa pessoal e workshops de empreendedorismo. O evento, gratuito e aberto ao público, visa apoiar mulheres vítimas de violência doméstica e promover sua autonomia. A secretária Nina Barbosa destaca a importância das políticas públicas e do apoio psicológico, com atividades ocorrendo até as 17h.