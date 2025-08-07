Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Casa da Mulher em Santos (SP) tem programação especial para celebrar Lei Maria da Penha

O evento, gratuito e aberto ao público, visa apoiar mulheres vítimas de violência doméstica e promover sua autonomia

Balanço Geral Litoral|Do R7

A Casa da Mulher em Santos comemora os 19 anos da Lei Maria da Penha com uma programação especial que inclui rodas de conversa, aulas de defesa pessoal e workshops de empreendedorismo. O evento, gratuito e aberto ao público, visa apoiar mulheres vítimas de violência doméstica e promover sua autonomia. A secretária Nina Barbosa destaca a importância das políticas públicas e do apoio psicológico, com atividades ocorrendo até as 17h.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.