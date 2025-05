Caso Amanda Fernandes: laudo aponta 51 cortes e perfurações Advogado da família discute falhas na proteção policial Balanço Geral Litoral|Do R7 21/05/2025 - 16h15 (Atualizado em 21/05/2025 - 16h15 ) twitter

Saiba as atualizações sobre o caso chocante da empresária Amanda Fernandes Carvalho, assassinada brutalmente pelo marido, um sargento da PM, em Santos (SP). O laudo revela dezenas de perfurações e golpes de punhal, além de disparos. O advogado da família, Dr. Claudino Vicente dos Santos, discute as falhas na proteção policial e a necessidade de esclarecimentos na reconstituição do crime.