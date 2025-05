Caso Amanda: filha de 10 anos atingida pelos disparos do pai teve alta médica A família da menina enfrenta o desafio de superar o trauma psicológico causado por essa tragédia Balanço Geral Litoral|Do R7 14/05/2025 - 14h48 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h24 ) twitter

A menina de 10 anos, filha de Amanda Fernandes, recebeu alta médica após ser atingida durante um feminicídio em uma clínica de estética em Santos. O crime, que resultou na morte da sua mãe, está sob investigação da Polícia Civil. O ex-companheiro de Amanda, um sargento da PM, foi preso em flagrante. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga a conduta dos agentes envolvidos. Amanda, empresária do comércio exterior, havia sofrido ameaças do ex-parceiro, que não aceitava o término do relacionamento. A família da menina, agora em recuperação, enfrenta o desafio de superar o trauma psicológico causado por essa tragédia.