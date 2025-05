Caso Igor Peretto: trio envolvido na morte do empresário será ouvido hoje em Praia Grande (SP) A audiência é crucial para decidir se os réus irão a júri popular Balanço Geral Litoral|Do R7 07/05/2025 - 14h53 (Atualizado em 07/05/2025 - 14h53 ) twitter

A audiência de instrução do caso da morte de Igor Peretto ocorre hoje em Praia Grande (SP), com os réus sendo ouvidos após um atraso devido a problemas no fórum local. O caso envolve um suposto crime passional, com os advogados de defesa contestando a tese de premeditação apresentada pelo Ministério Público.

A audiência é crucial para decidir se os réus irão a júri popular. Familiares de Igor, incluindo seu irmão Tiago Pereira, esperam por justiça. A cobertura completa do caso será apresentada no SP Record.