Chuva castiga Guarujá (SP) e moradores de áreas de risco precisaram deixar as casas Defesa Civil está atuando no local e três abrigos emergenciais também foram disponibilizados Balanço Geral Litoral|Do R7 23/04/2025 - 14h39 (Atualizado em 23/04/2025 - 14h39 )

A forte chuva que atingiu Guarujá (SP) no último fim de semana causou deslizamentos significativos, afetando moradores dos morros da região. A reportagem destaca os desafios enfrentados pelas famílias, muitas das quais tiveram que deixar suas casas devido ao risco de deslizamentos. A Defesa Civil está atuando no local, avaliando as condições e interditando imóveis em risco.

Três abrigos emergenciais foram montados, mas a necessidade de projetos habitacionais seguros é urgente.