Cidades da Baixada Santista iniciam campanha de vacinação contra a gripe

A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou na Baixada Santista, com doses já distribuídas nas nove cidades da região. A repórter Débora Lopes relata o início da imunização em São Vicente (SP), onde crianças e idosos são os grupos prioritários. A Secretária de Saúde, Michele Santos, destaca a importância da vacinação anual devido à atualização das cepas do vírus.

A meta é vacinar 90% do público-alvo, com horários de vacinação disponíveis em postos de saúde e no Shopping Brisamar. A vacinação é gratuita e essencial para prevenir complicações graves do vírus influenza, que já causou 30 mortes este ano no estado de São Paulo.