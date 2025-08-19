Cinco suspeitos são presos após roubarem residência no Guarujá (SP) Os criminosos levaram dinheiro, celulares e cartões de crédito Balanço Geral Litoral|Do R7 19/08/2025 - 16h15 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco homens foram presos em Guarujá (SP) após roubo a uma residência no bairro Santa Rosa. Os suspeitos levaram dinheiro, celulares e cartões de crédito. Durante a fuga, abandonaram um carro roubado e foram interceptados em outro veículo. A perseguição envolveu troca de tiros, mas ninguém foi ferido. Quatro dos detidos tinham mandados de prisão por crimes anteriores. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e roubo.