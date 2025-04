Comerciantes de Cubatão (SP) reclamam dos furtos cometidos por usuários de drogas Moradores do bairro Jardim Casqueiro são alvos dos criminosos Balanço Geral Litoral|Do R7 24/04/2025 - 14h44 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h44 ) twitter

Os comerciantes do Jardim Casqueiro, em Cubatão (SP), enfrentam um aumento alarmante de furtos, principalmente cometidos por usuários de drogas. Hidrômetros, fios elétricos e ar-condicionados estão entre os itens mais visados. A situação é agravada pela facilidade de venda dos objetos furtados em ferros-velhos locais.

As autoridades estão sendo pressionadas a intensificar a segurança, com medidas como o aumento da presença da Guarda Civil e operações policiais. Apesar de algumas melhorias, como a redução de 8% nos roubos, os moradores ainda clamam por ações mais eficazes para proteger suas propriedades e garantir a tranquilidade no bairro.