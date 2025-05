Comerciantes do centro de Santos (SP) acumulam prejuízos com atraso na obra do VLT A falta de informações claras sobre o início da operação do VLT e a perda de vagas de estacionamento agravam a situação Balanço Geral Litoral|Do R7 13/05/2025 - 15h14 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h14 ) twitter

Os comerciantes do centro de Santos estão preocupados com os atrasos na entrega das obras do VLT, que prometia revitalizar a área comercial histórica. A expectativa de aumento no fluxo de clientes se transformou em transtornos e prejuízos, com muitos lojistas enfrentando dificuldades para manter seus negócios abertos. A falta de informações claras sobre o início da operação do VLT e a perda de vagas de estacionamento agravam a situação. Apesar dos incentivos fiscais oferecidos pela prefeitura, a incerteza persiste, afetando o planejamento e a confiança dos investidores. A esperança de que o VLT traga novos clientes ainda existe, mas a demora na conclusão das obras gera dúvidas e frustrações entre os comerciantes locais.