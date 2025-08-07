Comércios da Baixada criam iniciativa para resgate de placas de veículos perdidas em enchentes Banca de jornal e bicicletaria guardam as placas encontradas e incentivam os motoristas a verificarem antes de pagar por novas Balanço Geral Litoral|Do R7 07/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h38 ) twitter

Durante as enchentes no litoral paulista, uma banca de jornal em Santos e uma bicicletaria em São Vicente estão ajudando a recuperar placas de veículos perdidas. Seu João e Fernando guardam as placas encontradas e incentivam os motoristas a verificarem antes de pagar por novas. A iniciativa não só evita multas, mas também oferece uma solução prática e econômica para os afetados.