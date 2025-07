Concurso de bandas e fanfarras reúne muita música e milhares de participantes em Santos (SP) O evento, que acontece neste domingo (27), destaca a disciplina e dedicação dos alunos Balanço Geral Litoral|Do R7 25/07/2025 - 16h50 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h50 ) twitter

A orla de Santos será palco da oitava edição do concurso de bandas e fanfarras, reunindo música e emoção com mais de 1.200 participantes. O evento, que acontece neste domingo (27), destaca a disciplina e dedicação dos alunos, com apresentações que incluem coreografias e instrumentos oferecidos pela Secretaria de Educação. O projeto, que já foi tradição nos anos 70, retorna para abrir oportunidades musicais para jovens.