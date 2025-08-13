Confronto policial em Guarujá (SP) termina com prisões e morte Na ação, ainda foram apreendidos drogas, celulares, dinheiro e uma arma Balanço Geral Litoral|Do R7 13/08/2025 - 14h09 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h09 ) twitter

No Guarujá, litoral de São Paulo, uma operação policial resultou em um intenso confronto com suspeitos de tráfico de drogas. Dois homens foram presos e um morreu durante a troca de tiros, e a polícia ainda apreendeu drogas, celulares, dinheiro e uma arma. A ação contou com o apoio do helicóptero Águia, que foi alvo de disparos. As investigações continuam para capturar um suspeito foragido.