Corpo é encontrado em estado de decomposição em praia de São Vicente (SP) O corpo, avistado por um pescador entre as pedras, estava vestido apenas com uma bermuda Balanço Geral Litoral|Do R7 17/06/2025 - 15h53 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h53 )

Em São Vicente (SP), o corpo de um homem foi encontrado em estado avançado de decomposição na praia do Itararé, próximo à ilha Porchat. O corpo, avistado por um pescador entre as pedras, estava vestido apenas com uma bermuda. A Polícia Militar e científica atenderam a ocorrência, e a Polícia Civil investiga o caso para determinar se foi acidente ou crime.