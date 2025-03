Cratera na Praia do Gonzaguinha, em São Vicente (SP): Três pessoas ficaram feridas Conclusão dos reparos deve acontecer até quinta-feira (6) Balanço Geral Litoral|Do R7 05/03/2025 - 18h08 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h08 ) twitter

Três pessoas ficaram feridas após uma cratera se abrir no calçadão da Praia do Gonzaguinha, em São Vicente (SP), devido ao rompimento de uma rede de esgoto. As vítimas, que incluíam um adolescente e dois adultos, foram rapidamente socorridas e já receberam alta.

A prefeitura do município e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, iniciaram os reparos imediatamente, com previsão de conclusão até quinta-feira (6). O incidente destaca a necessidade de fiscalização rigorosa das infraestruturas de esgoto para evitar tragédias futuras.

O prefeito de São Vicente (SP) usou as redes sociais para tranquilizar a população, enquanto a Sabesp lamentou o ocorrido e garantiu assistência às vítimas.