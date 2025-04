Criminoso tenta assaltar mulher mas foge após ser desarmado no litoral paulista Empresária percebeu que a arma era falsa e aplicou um mata leão no assaltante Balanço Geral Litoral|Do R7 22/04/2025 - 14h33 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante o feriado prolongado no Guarujá (SP), uma empresária e suas amigas enfrentaram uma tentativa de assalto. Após sair do carro para pedir ao porteiro que abrisse o portão, a empresária foi abordada por criminosos que a colocaram de volta no veículo.

Durante o trajeto, ela conseguiu desarmar um dos assaltantes, descobrindo que a arma era falsa, e aplicou um mata-leão no criminoso. Apesar dos riscos, a ação corajosa da empresária fez com que os assaltantes fugissem sem levar nada. O caso foi registrado na delegacia e a polícia busca identificar os suspeitos.