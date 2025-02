Criminosos invadem shopping e atropelam mulher durante fuga em Praia Grande (SP) Um dos bandidos conseguiu fugir Balanço Geral Litoral|Do R7 20/02/2025 - 17h21 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma perseguição a criminosos em fuga em Praia Grande (SP) causou a invasão de um shopping e o atropelamento de uma mulher de 54 anos.

O grupo fugia da polícia quando se abrigou no shopping. Durante a fuga, três suspeitos correram para dentro do estabelecimento. Dois integrantes foram presos e um fugiu para uma mata próxima. Outro integrante roubou um veículo no local e continuou a fuga, atropelando uma mulher.

A vítima sofreu escoriações, foi socorrida e não corre risco de vida.

A polícia ainda busca o quarto integrante da quadrilha.