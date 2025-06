Cubatão, Cidade Viva: explore a unidade de conservação Caminhos do Mar Local fica entre as cidades de São Bernardo do Campo e Cubatão Balanço Geral Litoral|Do R7 16/06/2025 - 16h27 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Caminhos do Mar, entre São Bernardo do Campo e Cubatão, é uma unidade de conservação que protege a Mata Atlântica e oferece um rico acervo cultural e histórico. Desde de 2020, melhorias como banheiros, sinalização e aluguel de bikes foram implementadas. A trilha de 8 km revela paisagens deslumbrantes e a história do Brasil, incluindo a Calçada do Lorena, usada por Dom Pedro I.