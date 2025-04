Cubatão (SP) recebe o selo ‘cidade verde do mundo’ da Arbor Day Foundation A cidade atendeu a cinco requisitos essenciais, incluindo políticas públicas de arborização e a celebração da importância das árvores Balanço Geral Litoral|Do R7 16/04/2025 - 14h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 14h46 ) twitter

Cubatão (SP), anteriormente conhecida como uma das cidades mais poluídas do Brasil, celebrou uma transformação significativa ao receber o Selo Cidade Verde do Mundo. Este reconhecimento, concedido pela Arbor Day Foundation, ligada à ONU, destaca o compromisso da cidade com a arborização e a preservação ambiental.

Para conquistar o selo, Cubatão atendeu a cinco requisitos essenciais, incluindo políticas públicas de arborização e a celebração da importância das árvores. O prefeito César Nascimento e o representante da Arbor Day Foundation no Brasil Maurício Lamano Ferreira discutem a importância deste título para a saúde pública e a biodiversidade, ressaltando o impacto positivo das áreas verdes na qualidade de vida e na estabilidade climática.