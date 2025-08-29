Logo R7.com
Curso gratuito em Santos (SP) ensina a transformar desperdício em pratos nutritivos

Com vagas limitadas, a aula prática ocorre na Estação da Cidadania

Balanço Geral Litoral|Do R7

Neste sábado (30), um curso gratuito em Santos (SP) ensina a transformar cascas, talos e sementes em pratos saborosos, promovendo a sustentabilidade alimentar. O evento, parte do projeto ‘Alimentação Sustentável em Ambientes Urbanos’, visa combater o desperdício e apoiar o meio ambiente. Com vagas limitadas, a aula prática ocorre na Estação da Cidadania, destacando receitas inovadoras e o aproveitamento integral dos alimentos.

