Defensoria Pública ganha nova sede para atender população de Itanhaém (SP) A unidade atende casos civis e criminais, com critérios de renda familiar de até três salários mínimos Balanço Geral Litoral|Do R7 14/08/2025 - 15h53 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h53 )

A nova sede da Defensoria Pública em Itanhaém (SP) foi inaugurada, oferecendo assistência jurídica gratuita para a população local. A unidade atende casos civis e criminais, com critérios de renda familiar de até três salários mínimos. Com quatro defensores e uma equipe multidisciplinar, a sede realiza 30 novos atendimentos diários, priorizando agendamentos prévios.