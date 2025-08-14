Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Defensoria Pública ganha nova sede para atender população de Itanhaém (SP)

A unidade atende casos civis e criminais, com critérios de renda familiar de até três salários mínimos

Balanço Geral Litoral|Do R7

A nova sede da Defensoria Pública em Itanhaém (SP) foi inaugurada, oferecendo assistência jurídica gratuita para a população local. A unidade atende casos civis e criminais, com critérios de renda familiar de até três salários mínimos. Com quatro defensores e uma equipe multidisciplinar, a sede realiza 30 novos atendimentos diários, priorizando agendamentos prévios.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.