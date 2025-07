Desabamento de arquibancada antes de show da dupla Gian e Giovani em Eldorado (SP) deixa 60 feridos A polícia investiga as causas do incidente Balanço Geral Litoral|Do R7 21/07/2025 - 14h30 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h30 ) twitter

Um acidente durante um rodeio em Eldorado, no Vale do Ribeira, resultou no desabamento de uma arquibancada, ferindo 60 pessoas. A polícia investiga as causas do incidente, ocorrido antes do show da dupla Gian e Giovani. Quatro vítimas permanecem internadas, mas sem gravidade. A organização do evento afirma que a estrutura passou por inspeções técnicas. O caso está sendo apurado para responsabilizar os culpados.