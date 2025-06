Dia dos namorados: expectativa do comércio é vender 10% a mais que no ano passado Pesquisa indica que 93 milhões de brasileiros devem gastar R$ 22 bilhões na data Balanço Geral Litoral|Do R7 11/06/2025 - 16h03 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h03 ) twitter

O comércio está otimista para o Dia dos Namorados, com previsão de aumento de 10% nas vendas. Flores, especialmente girassóis, são destaque entre os presentes. Pesquisa indica que 93 milhões de brasileiros devem gastar R$ 22 bilhões na data, com perfumes e cosméticos liderando as preferências. Lojas físicas, especialmente shoppings, são as mais procuradas para compras.