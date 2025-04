Dia Mundial de Combate ao Câncer: doença é a segunda que mais mata no mundo Dr. Rogério Dedivitis, especialista em cabeça e pescoço, discute a importância do diagnóstico precoce Balanço Geral Litoral|Do R7 08/04/2025 - 15h05 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h05 ) twitter

Neste Dia Mundial de Combate ao Câncer, 8 de abril, o Dr. Rogério Dedivitis, especialista em cabeça e pescoço, discute a importância do diagnóstico precoce e a prevenção do câncer. Ele destaca o papel do tabagismo como principal causa externa e a necessidade de um estilo de vida saudável para reduzir riscos.

O câncer de pele não melanoma é o mais comum no Brasil, seguido por cânceres de próstata e mama. O Dr. Dedivitis enfatiza a importância de exames regulares e medidas preventivas, como a vacinação contra o HPV e a alimentação balanceada, para combater essa doença multifatorial.