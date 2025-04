Eleições em Portugal: candidatos visitam Centro Cultural Português, em Santos (SP) Foi discutida a importância da representação dos imigrantes portugueses Balanço Geral Litoral|Do R7 29/04/2025 - 15h13 (Atualizado em 29/04/2025 - 15h13 ) twitter

As eleições legislativas em Portugal, marcadas para 18 de maio, foram antecipadas após a dissolução do Parlamento pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Em Santos (SP), candidatos discutiram a importância da representação dos imigrantes portugueses, destacando a necessidade de serem considerados cidadãos de pleno direito.

Com mais de dois milhões de portugueses vivendo fora do país, a demanda por maior representação e políticas adequadas é urgente. O Centro Cultural Português desempenha um papel crucial ao receber candidatos e promover o debate sobre as necessidades das comunidades imigrantes.