Eleições suplementares em Mongaguá (SP): candidato Rodrigo Casa Branca participa de sabatina A votação ocorre neste domingo (8) Balanço Geral Litoral|Do R7 05/06/2025 - 15h53 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h53 )

Em Mongaguá (SP), eleitores se preparam para eleições suplementares após indeferimento do candidato vencedor de 2024. Rodrigo Casa Branca, do União Brasil, apresenta propostas para saúde, educação e segurança, destacando o aplicativo ‘Mongaguá na Palma da Mão’ para modernizar serviços. A votação ocorre neste domingo (8), com foco na renovação política.