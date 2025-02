Em Guarujá (SP), morador em situação de rua é agredido a pauladas Após o crime, suspeito pegou a bicicleta da vítima e fugiu Balanço Geral Litoral|Do R7 29/01/2025 - 15h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h00 ) twitter

No último domingo (25), um homem se aproximou de um morador de rua e o agrediu a pauladas diversas vezes. Em seguida, ele usou a bicicleta do ferido para ir embora. A vítima foi socorrida pelo SAMU, teve traumatismo cranioencefálico e está internada no hospital Santo Amaro.

A Polícia está tentando localizar o suspeito.