Uma escola estadual localizada em Cubatão (SP), antes marcada por violência, passou por uma transformação notável. Com esforços de diretores e professores, a escola aumentou suas matrículas e melhorou significativamente suas notas. Agora, reconhecida internacionalmente, está entre as 10 melhores no ranking de superação de adversidades e pode ser eleita a melhor do mundo.