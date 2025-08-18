Especialista em gastronomia ensina receita de torta de três queijos Utilizando ingredientes simples como ovos, farinha de trigo e amido de milho, ela ensina o passo a passo Balanço Geral Litoral|Do R7 18/08/2025 - 16h42 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h42 ) twitter

Ana Paula Rodrigues, especialista em gastronomia, apresenta uma receita prática de torta de três queijos. Utilizando ingredientes simples como ovos, farinha de trigo e amido de milho, ela ensina o passo a passo para preparar a massa e rechear com queijos parmesão e requeijão cremoso. A torta é assada por 45 minutos a 180 graus, resultando em um prato gratinado e saboroso.