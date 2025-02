Especialistas alertam sobre chuvas de verão e o perigo de raios nas praias Recomendação para banhistas é sair imediatamente da água e buscar um lugar seguro Balanço Geral Litoral|Do R7 23/01/2025 - 18h52 (Atualizado em 23/01/2025 - 18h52 ) twitter

A Defesa Civil de Praia Grande (SP) está realizando uma ação de conscientização com banhistas sobre os riscos de acidentes com raios. O fenômeno acontece com frequência em períodos de calor, com as chamadas ‘chuvas de verão’, e a população deve ter cuidado nas praias.

Quando o tempo fechar, a recomendação de especialistas é sair imediatamente da água e buscar um lugar seguro, longe de árvores e estruturas metálicas.