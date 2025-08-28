Família busca idoso desaparecido em Itanhaém (SP) e cobra imagens de câmeras A polícia investiga o caso, mas ainda não há pistas sobre o paradeiro Balanço Geral Litoral|Do R7 28/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h37 ) twitter

José Jacinto de Oliveira, de 67 anos, desapareceu em Itanhaém (SP) desde 29 de julho. Conhecido por caminhar pela cidade, ele foi visto pela última vez próximo à unidade de saúde do bairro Belas Artes. A família, desesperada, busca ajuda das autoridades e solicita imagens de câmeras de segurança da prefeitura, ainda não liberadas, para auxiliar nas buscas. A polícia investiga o caso, mas ainda não há pistas sobre o paradeiro do idoso.