Festival de churrasco e música tem entrada gratuita durante feriado em São Vicente (SP) Evento combina gastronomia de alta qualidade com música ao vivo Balanço Geral Litoral|Do R7 02/05/2025 - 14h59 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h59 )

Descubra o emocionante Burning Fest em São Vicente (SP), um festival que combina churrasco de alta qualidade com música ao vivo. Com pratos típicos como torresmo de rolo e carne wagyu, o evento oferece uma experiência gastronômica única. Além disso, os visitantes podem participar de uma competição de assadores e votar nos seus favoritos pelo Instagram. A programação musical inclui tributos e bandas covers, garantindo diversão para todos os gostos. O festival acontece na Praça 22 de Janeiro e é uma ótima opção para aproveitar o feriado prolongado com a família.