Fim de semana trágico na Baixada Santista: dois casos de feminicídio são registrados Em Mongaguá e Santos, duas mulheres foram mortas e seus companheiros são suspeitos Balanço Geral Litoral|Do R7 11/08/2025 - 14h36 (Atualizado em 11/08/2025 - 14h36 )

Dois casos de feminicídio chocaram a Baixada Santista no último fim de semana. Em Mongaguá (SP), Maria Kauane Domingos da Silva foi morta pelo namorado, que alegou ciúmes e contratou um terceiro para cometer o crime. Em Santos (SP), o sargento Henrique Martins dos Santos matou a esposa e a filha antes de tirar a própria vida. As investigações continuam para esclarecer as motivações e dinâmicas dos crimes.