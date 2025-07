Fogo atinge apartamento em Guarujá (SP): quarto é destruído e gato é resgatado Três viaturas do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas rapidamente Balanço Geral Litoral|Do R7 30/07/2025 - 16h44 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio atingiu um apartamento no centro de Guarujá (SP), destruindo um quarto e um banheiro. Três viaturas do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas rapidamente. Um gato foi resgatado com vida e entregue ao dono. Vidros dos andares superiores foram removidos por segurança. A Defesa Civil avaliou a estrutura do prédio. Felizmente, ninguém ficou ferido e as causas do incêndio serão investigadas.