Funcionários de empresa de transporte público em Guarujá (SP) continuam paralisação A greve permanece por tempo indeterminado Balanço Geral Litoral|Do R7 30/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h27 )

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e região informou que segue por tempo indeterminado uma paralisação parcial.

Ainda de acordo com o sindicato, a greve começou à meia-noite de terça-feira (28), com 80% da frota circulando no horário de pico e 60% no horário normal.