Furtos de hidrantes no Guarujá (SP) ameaçam segurança contra incêndios
A polícia reforça o patrulhamento, mas a situação persiste, exigindo vigilância constante
Criminosos em Guarujá (SP) estão furtando peças de hidrantes, essenciais para o combate a incêndios, colocando em risco a segurança dos moradores. Zeladores relatam furtos frequentes, que ocorrem principalmente à noite, causando prejuízos financeiros e transtornos. A polícia reforça o patrulhamento, mas a situação persiste, exigindo vigilância constante e ações das autoridades para evitar tragédias.