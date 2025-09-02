Furtos de hidrantes no Guarujá (SP) ameaçam segurança contra incêndios A polícia reforça o patrulhamento, mas a situação persiste, exigindo vigilância constante Balanço Geral Litoral|Do R7 02/09/2025 - 15h44 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h44 ) twitter

Criminosos em Guarujá (SP) estão furtando peças de hidrantes, essenciais para o combate a incêndios, colocando em risco a segurança dos moradores. Zeladores relatam furtos frequentes, que ocorrem principalmente à noite, causando prejuízos financeiros e transtornos. A polícia reforça o patrulhamento, mas a situação persiste, exigindo vigilância constante e ações das autoridades para evitar tragédias.