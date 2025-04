Greve dos professores municipais de São Vicente (SP) completa uma semana Negociações continuam, apesar de determinação judicial para manter 70% dos profissionais em atividade Balanço Geral Litoral|Do R7 10/04/2025 - 13h42 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h42 ) twitter

A greve dos professores da rede municipal de São Vicente (SP) completa uma semana, com reivindicações por melhorias salariais e condições de trabalho. Apesar de uma determinação judicial para manter 70% dos profissionais em atividade, a adesão à paralisação é alta.

A categoria busca reajustes salariais, melhores condições de trabalho e inclusão de benefícios como a cesta básica no salário. A prefeitura alega limitações financeiras e propôs um reajuste de 3,5%, considerado insuficiente pelo sindicato. As negociações continuam, com uma nova proposta aguardada para decisão em assembleia.