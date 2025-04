Greve em São Vicente (SP): professores rejeitam proposta que não contempla aposentados Paralisação já dura mais de uma semana Balanço Geral Litoral|Do R7 11/04/2025 - 15h21 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h21 ) twitter

A assembleia dos professores de São Vicente (SP) rejeitou a nova proposta da prefeitura, mantendo a greve na rede pública. A proposta incluía um aumento de R$ 350 no auxílio-educação, mas não no salário base, excluindo aposentados do benefício. Considerada pior que a anterior, a proposta foi recusada, prolongando a greve por tempo indeterminado.