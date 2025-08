Greve na limpeza urbana afeta sete cidades da Baixada Santista O impasse entre sindicato e empresas persiste, com trabalhadores exigindo aumento salarial de 7% Balanço Geral Litoral|Do R7 05/08/2025 - 15h10 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h10 ) twitter

A greve dos trabalhadores de limpeza urbana na Baixada Santista chega ao sétimo dia, afetando sete cidades. O impasse entre sindicato e empresas persiste, com trabalhadores exigindo aumento salarial de 7%, enquanto as empresas oferecem 5,5%. A coleta opera com 70% da capacidade, insuficiente para manter a limpeza. Uma audiência no TRT busca resolver a situação, enquanto a população enfrenta transtornos e riscos à saúde pública.

