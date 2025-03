Guarda Civil Municipal morre em confronto com bandidos em São Vicente (SP) Vítima fazia o patrulhamento quando foi recebida a tiros por criminosos Balanço Geral Litoral|Do R7 11/03/2025 - 15h36 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Guarda Civil Municipal Alexsandro Lima do Nascimento foi velado após ser baleado fatalmente na cabeça durante um confronto com criminosos no Morro do Itararé, em São Vicente (SP). Integrante do grupamento de operações com cães, Alexsandro era conhecido por sua dedicação e alegria no trabalho.

Durante um patrulhamento de rotina, a equipe da Guarda Civil foi surpreendida por tiros, resultando na morte do agente.

Amigos e colegas, visivelmente emocionados, compareceram ao velório para prestar homenagens. Alexsandro, natural de Diadema, deixa esposa e filha.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar e prender os responsáveis pelo crime.