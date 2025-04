Guarujá (SP) abre processo seletivo para mais de mil profissionais da saúde Inscrições estão abertas até 12 de maio e provas serão no dia primeiro de junho Balanço Geral Litoral|Do R7 10/04/2025 - 13h53 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Descubra como participar do processo seletivo para mais de 1000 vagas na área da saúde em Guarujá (SP). As inscrições estão abertas até 12 de maio, com prova marcada para 1º de junho. As oportunidades incluem cargos temporários em diversas áreas, como enfermagem, administração e saúde mental, com salários variando de R$ 1.800 a R$ 4.900.

Alessandra Taveira, secretária adjunta de saúde, destaca a importância de profissionais engajados para melhorar a assistência à população. Inscreva-se no site oficial e aproveite essa chance de contribuir com o SUS e a comunidade local.