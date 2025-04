Guarujá (SP) intensifica ações preventivas contra dengue em gestantes Casos da doença em mulheres grávidas preocupa pelos riscos de parto prematuro e hemorragias Balanço Geral Litoral|Do R7 03/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h27 ) twitter

O aumento de casos de dengue no Brasil, especialmente entre gestantes, destaca a necessidade de cuidados redobrados. As complicações incluem parto prematuro e maior risco de hemorragia. Dados do Ministério da Saúde mostram um aumento significativo de diagnósticos em 2024. A proteção envolve evitar focos do mosquito Aedes Aegypti, uso de roupas adequadas e repelentes. A cidade de Guarujá (SP) intensificou ações preventivas, fornecendo repelentes gratuitos às gestantes. Além da dengue, há preocupação com chikungunya e zika vírus, também transmitidos pelo mesmo mosquito.