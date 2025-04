Guarujá (SP) intensifica teste para identificar despejo irregular nos sistemas de água e esgoto Inspeções da Sabesp ocorrem periodicamente na Baixada Santista Balanço Geral Litoral|Do R7 25/04/2025 - 16h01 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h01 ) twitter

A cidade de Guarujá (SP) está realizando testes com corante e fumaça para identificar conexões irregulares de água pluvial nos sistemas de água e esgoto. As inspeções, conduzidas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, ocorrem periodicamente em toda a Baixada Santista.

Técnicos percorrem as cidades para monitorar a rede de esgoto, identificando interligações irregulares de água de chuva. O programa ‘Se Liga na Rede’ ajuda famílias de baixa renda a regularizar imóveis sem custo. O gerente operacional da Sabesp destaca a importância da destinação correta do esgoto para evitar contaminação ambiental.