Homem cai de pedra em praia de Guarujá (SP) e precisa ser resgatado por helicóptero O incidente destaca os riscos de pescar em áreas rochosas Balanço Geral Litoral|Do R7 26/05/2025 - 13h53 (Atualizado em 26/05/2025 - 13h53 )

Um pescador de 37 anos caiu de uma formação rochosa na Praia do Guaiúba, Guarujá (SP), e foi resgatado por um helicóptero Águia. Após estabilização pelos guarda-vidas, ele foi levado ao Hospital Santo Amaro com suspeita de fratura no antebraço.